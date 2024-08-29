Новости мира: соседи Камалы Харрис проголосуют за нее, если она продаст дом

Соседи кандидата в президенты США Камалы Харрис готовы проголосовать за нее, только если она продаст свой дом. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Журналисты поговорили с владельцами ближайшей недвижимости. Местные жители пожаловались на постоянно перекрытую улицу и огромные пробки из-за ограничений движения ради кандидата в президенты от Демократической партии.

Казахстанский акробат исполнил экстремальный трюк в горах Алматинской области. Мужчина показал стойку на руках с использованием реквизита, который частично сам изготовил. Акробат-экстремал часто выступает на международных конкурсах. Всем своим трюкам он научился по видео в Сети и тематической литературе.

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