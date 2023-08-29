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Политика

ВС РФ отбили две атаки ВСУ на купянском направлении

ВС РФ отбили две атаки ВСУ на купянском направлении

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На купянском направлении артиллеристы Западной группировки войск помогли отбить две атаки противника. Штурмовые отряды украинских бригад пытались прорвать российскую оборону у поселков Синьковка Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.

По укрепрайонам, где ВСУ собирали силы для наступления, отработали реактивные системы залпового огня "Град". Как сообщили в Минобороны, за сутки в этом секторе уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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