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Политика

Вертолеты Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Вертолеты Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

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На краснолиманском направлении многоцелевые вертолеты Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ. Работали экипажи группировки войск "Центр".

Они подошли на расстояние удара на предельно малой высоте и выпустили по замаскированным позициям противника неуправляемые авиационные ракеты. После того, как цели были поражены, боевые машины благополучно вернулись на аэродром базирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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