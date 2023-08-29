07:15Политика
Вертолеты Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении многоцелевые вертолеты Ми-35М уничтожили опорный пункт ВСУ. Работали экипажи группировки войск "Центр".
Они подошли на расстояние удара на предельно малой высоте и выпустили по замаскированным позициям противника неуправляемые авиационные ракеты. После того, как цели были поражены, боевые машины благополучно вернулись на аэродром базирования.
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