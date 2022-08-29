Новости последнего часа: США считают вероятным, что украинцы ведут огонь рядом с ЗАЭС

Телеканала Москва 24 рассказал о событиях последнего часа. Так,

США считают вероятным, что украинцы ведут огонь в окрестностях ЗАЭС.

Эстония готовит закон, ограничивающий право граждан РФ покупать недвижимость в республике.

Действие льгот на проезд студентов и школьников в электричках возобновится с 1 сентября.

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