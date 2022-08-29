Новости последнего часа: ВСУ понесли большие потери при наступлении под Херсоном

ВСУ понесли большие потери при провалившемся наступлении под Херсоном и Николевом, сообщает Минобороны РФ.

Рубль подрос к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефти, следует из данных торгов.

Движение на участке ЦКАД от Горьковского до Егорьевского шоссе перекроют с 22:00 до полуночи.

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