ВСУ нанесли новый удар по Энергодару. Все местные службы – в боевой готовности. Всего за сутки по жилым кварталам города выпущено восемь крупнокалиберных снарядов. Два из них разорвались в непосредственной близости от АЭС.

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