Авиация, ракетчики и артиллеристы поразили за сутки девять пунктов управления ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков также рассказал об атаках украинских военных по Запорожской АЭС.



28 августа для нанесения удара по территории атомной электростанции украинскими войсками был применен беспилотный летательный аппарат. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.