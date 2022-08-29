Интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара за неделю выросла на 70%

Интенсивность обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара за неделю выросла на 70%. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, с 22 по 28 августа город и станцию обстреляли 38 раз. Также Рогов заявил, что предстоящий приезд миссии МАГАТЭ в Энергодар вызывает панику у киевских властей, поскольку во время визита станет ясно, что именно Украина обстреливает станцию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.