Боррель считает, что идея запрета на выдачу виз россиянам не получит общей поддержки в ЕС

Европа продолжает обсуждать шенгенские визы для россиян. Полный запрет на выдачу виз не получит единой поддержки в странах ЕС, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

30 августа главы МИД ЕС начнут обсуждать запрет выдачи "шенгена" россиянам. За запрет выступили Финляндия, Эстония, Польша. Против этой инициативы, как пишут СМИ, высказались Франция и Германия.

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