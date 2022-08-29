Власти Киева переименовали почти 100 городских улиц, связанных с РФ

Власти Киева переименовали почти 100 городских улиц, которые связаны с Россией. Так, улицу Маршала Малиновского назвали в честь националистического батальона. А Питерская улица превратилась в Лондонскую.

Правда, несмотря на все старания, страны Евросоюза обещают Украине все меньше помощи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.