США и ЕС могут ввести эмбарго на турецкие самолеты

Российские туристы могут остаться без турецких самолетов. Вопрос введения эмбарго обсуждается на фоне недовольства США и ЕС сотрудничеством между данными странами.

Ждать ли санкций? И как будут возить российских туристов, если их введут? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.