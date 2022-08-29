Финансовая поддержка боевых действий Киева со стороны Лондона иссякнет к концу года – СМИ

Великобритания прекратит финансовую поддержку армии Украины к концу года. Об этом заявила газета Times со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.

Издание отмечает, что новому премьер-министру предстоит решить, насколько целесообразно тратить на поддержку Киева "миллиарды фунтов стерлингов" в нынешней экономической ситуации.

Непредвиденные расходы возникают и в собственных войсках. Новый британский авианосец стоимостью три миллиарда фунтов сломался, как только отошел от берега. В данный момент "Принц Уэльский" стоит на якоре у острова Уайт в Ла-Манше, вместо того, чтобы принять участие в учениях с США. СМИ пишут, что произошла серьезная техническая неисправность. В 2021 году этот же авианосец на полгода вышел из строя. Тогда также пришлось отменить учения.

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