Девять мирных жителей пострадали в Энергодаре при обстреле ВСУ

Украинские войска открыли огонь по жилым районам Энергодара. Один из снарядов ВСУ прилетел в жилой дом на улице Воинов-Интернационалистов. Экстренные службы сообщают как минимум о девяти пострадавших.

В администрации города уже заявили, что удар по Энергодару является провокацией, направленной на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.