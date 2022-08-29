ВКС РФ уничтожили пункты временной дислокации бригады ВСУ под Славянском

Под Славянском ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также разбит центр подготовки резерва для украинских подразделений.

Союзные войска развивают наступление и на Донецком направлении. Из-за больших потерь командование оперативно-тактической группы "Лиман" вывело несколько подразделений из-под Артемовска из района боевых действий в Киев для доукомплектования.

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