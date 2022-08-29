Новости последнего часа: украинские войска открыли огонь по Энергодару

Лавров заявил, что большинство стран понимает отношение РФ к игнорированию Западом ее интересов.

Украинские войска открыли огонь по Энергодару, сообщили местные власти.

Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".