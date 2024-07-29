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29 июля, 21:45

Политика

Кандидаты в МГД из команды Собянина обсудили наказы москвичей в сфере экологии

Кандидаты в МГД из команды Собянина обсудили наказы москвичей в сфере экологии

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Кандидаты в Мосгордуму обсудили вопросы сохранения малых рек и прудов столицы. В команде мэра Москвы предложили обустроить дополнительные зоны для отдыха.

В обсуждении приняли участие лидер фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Степан Орлов, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, директор парка "Яуза" Александр Сапронов и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Члены команды мэра оценили объем работы за последние годы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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