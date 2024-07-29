Новости мира: 200 млн долларов собрали на кампанию вице-президента США Харрис

Избирательный штаб вице-президента США Камалы Харрис собрал на проведение предвыборной кампании уже 200 миллионов долларов. Аналитики утверждают, что большая часть средств – 66% – поступила от тех, кто жертвовал деньги впервые. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

Два человека погибли и двое получили ранения в результате непогоды в Польше. Буря и шторм прошли в воскресенье, 28 июля, в северной и центральной частях страны. Спасатели получили почти 3,5 тысячи сообщений с просьбами о помощи. В Лодзи ветер повалил дерево на велосипедную дорожку, где в тот момент проезжала женщина, она погибла на месте, а на озере Негоцин опрокинулся парусник.

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