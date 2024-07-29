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29 июля, 11:45

Политика

Новости мира: авиакомпании Middle East Airlines и Lufthansa приостановили полеты в Бейрут

Новости мира: авиакомпании Middle East Airlines и Lufthansa приостановили полеты в Бейрут

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Авиакомпании Middle East Airlines и Lufthansa приостановили полеты в Бейрут на фоне эскалации военного конфликта в регионе, пишут СМИ. Это произошло после того, как Израиль нанес артиллерийские и ракетные удары по ливанской территории. Ранее жители Израиля поделились кадрами переброски на север страны дополнительных батарей ПРО "Железный купол", а несколько часов назад военные сообщили о перехвате беспилотника, летевшего со стороны Ливана.

Между тем на Олимпиаде в Париже отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов из-за загрязненной воды в Сене. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета Игр. Спортсмены второй день не могут приступить к подготовке на открытой воде. При этом ближайшие соревнования по триатлону состоятся 30 и 31 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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