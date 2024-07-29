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29 июля, 07:45

Политика

Новости мира: Эрдоган заявил, что Турция может зайти в Израиль

Новости мира: Эрдоган заявил, что Турция может зайти в Израиль

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Турция может зайти в Израиль так же, как делала это в Ливии и Нагорном Карабахе. Заявление сделано на фоне обострения обстановки на границе Израиля и Ливана.

Тем временем в Венесуэле проходят выборы президента. Действующий глава страны Николас Мадуро противостоит оппозиции в лице Эдмундо Уррутиа. На данный момент в стране идет подсчет голосов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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