Российский расчет самоходки "МСТА-С" на авдеевском направлении уничтожил американский танк Abrams. Тяжелая техника застряла в грязи, после чего стала мишенью для артиллеристов РФ. Танк поразили высокоточным боеприпасом "Краснополь".

Также стало известно, что российская армия наносит поражение ВСУ по всей линии соприкосновения на артемовском направлении – к северу и югу от Часова Яра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.