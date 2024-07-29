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29 июля, 07:45

Политика

Российские артиллеристы уничтожили танк Abrams на авдеевском направлении

Российские артиллеристы уничтожили танк Abrams на авдеевском направлении

Российские военные уничтожили два танка ВСУ

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Российский расчет самоходки "МСТА-С" на авдеевском направлении уничтожил американский танк Abrams. Тяжелая техника застряла в грязи, после чего стала мишенью для артиллеристов РФ. Танк поразили высокоточным боеприпасом "Краснополь".

Также стало известно, что российская армия наносит поражение ВСУ по всей линии соприкосновения на артемовском направлении – к северу и югу от Часова Яра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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