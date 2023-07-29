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Политика

Эксперты прокомментировали ситуацию с бойцами ВСУ, которые сдаются в плен в зоне СВО

Эксперты прокомментировали ситуацию с бойцами ВСУ, которые сдаются в плен в зоне СВО

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Огромные потери в живой силе и технике в зоне проведения СВО сказываются на моральном духе украинских солдат. Бойцы ВСУ массово сдаются в плен, дезертируют и проявляют неподчинение начальству. Эксперты прокомментировали сложившуюся ситуацию с украинскими военными.

Как отметили российские специалисты, в РФ соблюдают международные нормы в отношении военнопленных: их хорошо кормят, обеспечивают лекарствами и необходимыми вещами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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