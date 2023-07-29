Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН после обстрела Таганрога. Уполномоченный по правам человека просит предать огласке и обратить внимание общественности на факт нарушения норм международного гуманитарного права.

28 июля в центре Таганрога произошел сильный взрыв из-за упавшей украинской ракеты. По данным Минздрава, пострадали 16 человек, десять из них госпитализированы.



Эпицентр разрушений пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Повреждены также соседний многоквартирный дом, гаражи и хозпостройки. В районе удара локально ввели режим ЧС.

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