Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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11:15

Политика

Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН после обстрела Таганрога

Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН после обстрела Таганрога

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Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН после обстрела Таганрога. Уполномоченный по правам человека просит предать огласке и обратить внимание общественности на факт нарушения норм международного гуманитарного права.

28 июля в центре Таганрога произошел сильный взрыв из-за упавшей украинской ракеты. По данным Минздрава, пострадали 16 человек, десять из них госпитализированы.

Эпицентр разрушений пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Повреждены также соседний многоквартирный дом, гаражи и хозпостройки. В районе удара локально ввели режим ЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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