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ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении

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Четыре атаки ВСУ отражены на краснолиманском направлении. В районе Сергеевки российские военные захватили ряд опорных пунктов и продвинулись в глубину обороны противника на 1,5 километра.

На южнодонецком направлении российские войска отразили все атаки ВСУ. Противник потерял до 180 человек личного состава, а также 17 боевых машин пехоты, американскую арт-систему М777, пять танков и другую технику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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