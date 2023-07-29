ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Четыре атаки ВСУ отражены на краснолиманском направлении. В районе Сергеевки российские военные захватили ряд опорных пунктов и продвинулись в глубину обороны противника на 1,5 километра.

На южнодонецком направлении российские войска отразили все атаки ВСУ. Противник потерял до 180 человек личного состава, а также 17 боевых машин пехоты, американскую арт-систему М777, пять танков и другую технику.

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