Новости последнего часа: почти 50 тыс тонн гумпомощи доставили в Донбасс и на Украину

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В республики Донбасса и на Украину с марта доставили почти 50 тыс тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Нефтепровод Тенгиз-Новороссийск восстановил работу в штатном режиме, передает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

Плотину в Харьковской области будет восстанавливать МЧС ДНР. Об этом рассказал глава министерства Алексей Кострубицкий.

