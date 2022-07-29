Москвичам рассказали о продвижении ВС РФ на Украине

Серьезное продвижение союзных войск отмечают под Артемовском и Соледаром. Военные эксперты считают, что подразделения российской армии и милиции Донбасса воспользовались снижением артиллерийской активности со стороны Украины. Не исключено, что часть тяжелой техники ВСУ перебросили на юг. Именно под Херсоном многие ожидают генеральных сражений.



А российская авиация и артиллерия вновь нанесла удары как по линии боестолкновений, так и в тылу противника. Уничтожены шесть складов боеприпасов и девять пунктов управления. В районе Краматорска российский истребитель Су-35C уничтожил украинскую пусковую установку ЗРК С-300.

Между тем российские саперы нашли уже больше 600 взрывных устройств, которые украинские войска сбросили на Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Детей не выпускают на улицы – взорваться сброшенные ВСУ мины могут в любой момент. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

