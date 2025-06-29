Флориан Филиппо, возглавляющий французскую партию "Патриоты", резко раскритиковал недавнее заявление президента страны Эммануэля Макрона об очередных санкциях в отношении России. В своей публикации Филиппо указал на то, что подобные шаги предпринимаются на фоне ухудшения экономического положения Франции. Также политик добавил, что экономика страны пострадает от санкций против России больше, чем когда-либо.

Тем временем в Белграде полиция разгоняет протестующих, которые требуют провести досрочные выборы в стране. Между митингующими и полицией произошли масштабные столкновения. Чтобы оттеснить толпу, сотрудники органов применяют щиты и дубинки, а участники акции забрасывают силовиков бутылками и мусором. По данным СМИ, в центр города стягивают бронетехнику. Протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года после трагедии в Нови-Саде, когда при обрушении навеса на вокзале погибли 16 человек. С тех пор жители требуют распустить действующий парламент. В свою очередь президент страны Александр Вучич отвергает условия граждан и заявляет, что выборы пройдут в срок – в 2026 году.

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