Новости часа: переговоры по вооружению возможны после отказа Запада от враждебной политики

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Переговоры по вооружению возможны после отказа Запада от враждебной политики. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Киева, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Трамваи не будут ходить до метро "Шоссе Энтузиастов" и в Новогирееве с 1 июля по выходным, передает столичный Дептранс.