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Новости

29 июня, 23:45

Политика

Новости часа: переговоры по вооружению возможны после отказа Запада от враждебной политики

Новости часа: переговоры по вооружению возможны после отказа Запада от враждебной политики

Новости часа: Выступления США на конференции ДОВСЕ подтвердили правильность выхода РФ

Новости часа: ФСБ задержала гражданку Украины за сбор информации о российских военных

ВС РФ уничтожили две радиолокационные станции в ДНР и Харьковской области

Потери ВСУ за сутки составили 530 военнослужащих на донецком направлении – МО РФ

Песков указал на отсутствие предпосылок для окончания СВО

ВСУ потеряли большое количество бойцов на запорожском направлении – СМИ

Российские артиллеристы помогли отбить 5 атак ВСУ на донецком направлении за сутки

Артиллеристы РФ помогли отбить пять атак ВСУ на донецком направлении за сутки

Байден вновь перепутал Украину с Ираком, комментируя недавние события в России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Переговоры по вооружению возможны после отказа Запада от враждебной политики. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Киева, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Трамваи не будут ходить до метро "Шоссе Энтузиастов" и в Новогирееве с 1 июля по выходным, передает столичный Дептранс.

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