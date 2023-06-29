Новости часа: Выступления США на конференции ДОВСЕ подтвердили правильность выхода РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выступления Соединенных Штатов Америки на конференции Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подтвердили правильность выхода Российской Федерации из договора, заявили в российском министерстве иностранных дел.

Украинских военных учат в Германии, как пережить радиацию, сообщают СМИ.

Певицу Мадонну выписали из больницы. Ее госпитализировали с бактериальной инфекцией, передает CNN.