29 июня, 22:45Политика
Новости часа: Выступления США на конференции ДОВСЕ подтвердили правильность выхода РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выступления Соединенных Штатов Америки на конференции Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подтвердили правильность выхода Российской Федерации из договора, заявили в российском министерстве иностранных дел.
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