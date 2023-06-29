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29 июня, 22:45

Политика

Новости часа: Выступления США на конференции ДОВСЕ подтвердили правильность выхода РФ

Новости часа: Выступления США на конференции ДОВСЕ подтвердили правильность выхода РФ

Новости часа: ФСБ задержала гражданку Украины за сбор информации о российских военных

ВС РФ уничтожили две радиолокационные станции в ДНР и Харьковской области

Потери ВСУ за сутки составили 530 военнослужащих на донецком направлении – МО РФ

Песков указал на отсутствие предпосылок для окончания СВО

ВСУ потеряли большое количество бойцов на запорожском направлении – СМИ

Российские артиллеристы помогли отбить 5 атак ВСУ на донецком направлении за сутки

Артиллеристы РФ помогли отбить пять атак ВСУ на донецком направлении за сутки

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выступления Соединенных Штатов Америки на конференции Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подтвердили правильность выхода Российской Федерации из договора, заявили в российском министерстве иностранных дел.

Украинских военных учат в Германии, как пережить радиацию, сообщают СМИ.

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