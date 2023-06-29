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Политика

ВС РФ уничтожили две радиолокационные станции в ДНР и Харьковской области

ВС РФ уничтожили две радиолокационные станции в ДНР и Харьковской области

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Российские войска уничтожили в Донецкой Народной Республике и Харьковской области две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Об этом заявило Минобороны.

В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Например, в районе населенного пункта Выемка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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