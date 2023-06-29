Российские артиллеристы помогли отбить 5 атак ВСУ на донецком направлении за сутки

На донецком направлении российские артиллеристы группировки "Юг" помогли отбить пять атак противника за сутки. У поселка Белая Гора сорвано наступление третьей штурмовой бригады ВСУ. А по опорным пунктам и артиллерийским позициям, находящимся на глубине от передовой, работали гаубицы "Гиацинт-Б".

Всего же в этом секторе потери противника составили более 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.