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Политика

Артиллеристы РФ помогли отбить пять атак ВСУ на донецком направлении за сутки

Артиллеристы РФ помогли отбить пять атак ВСУ на донецком направлении за сутки

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На донецком направлении российские артиллеристы группировки "Юг" помогли отбить пять атак противника за сутки. У поселка Белая Гора сорвано наступление третьей штурмовой бригады ВСУ. А по опорным пунктам и артиллерийским позициям, находящимся на глубине от передовой, работали гаубицы "Гиацинт-Б".

Всего же в этом секторе потери противника составили более 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоКристина Курума
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