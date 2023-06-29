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Политика

Байден вновь перепутал Украину с Ираком, комментируя недавние события в России

Байден вновь перепутал Украину с Ираком, комментируя недавние события в России

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Президент США Джо Байден, говоря о попытке вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" в России, вновь перепутал Украину с Ираком.

В беседе с представители СМИ президент США заявил, что недавние события на территории РФ должны были ослабить Владимира Путина. Однако Байден признался, что затрудняется сказать, насколько сильно мятеж мог повлиять на позицию российского лидера.

Американский лидер уже не раз путал Украину и Ирак. Аналогичный конфуз с ним случился в ноябре 2022 года, когда он посещал штат Флорида. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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