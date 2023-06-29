Бывший советник экс-президента Украины назвал волну мобилизации "сафари на украинцев"

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал новую волну мобилизации "сафари на украинцев". Для киевского режима возможен и политический кризис, уверены эксперты.

Дело в том, что доверие украинцев к власти снижается с каждой волной мобилизации. Все чаще на улицах страны разворачивается борьба между военкомами и матерями, которые не хотят отдавать своих сыновей в качестве пехоты на фронт.

Сколько новых солдат намерены набрать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.