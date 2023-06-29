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Политика

Минобороны РФ показало боевую работу танкистов на купянском направлении

Минобороны РФ показало боевую работу танкистов на купянском направлении

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На купянском направлении российские войска перехватывают инициативу и продвигаются вперед. Атакующих мотострелков поддерживают танкисты группировки "Запад" на модернизированных машинах Т-80 БВМ.

Очередная цель этого экипажа – американская БМП, которую заметили с помощью беспилотника. Чтобы самим не стать мишенью для противника, танкисты стреляют с закрытых позиций. А еще они нередко используют сложный тактический элемент "фланговая стрельба в движении", то есть огонь ведут по противнику на ходу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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