Новости последнего часа: лидеры НАТО официально пригласили в альянс Финляндию и Швецию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, лидеры НАТО официально пригласили в альянс Финляндию и Швецию. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В Коломенском проезде восстановили движение после пожара в ангарах, заявил Дептранс. Площадь пожара достигала двух тысяч квадратных метров.

В Новокутузовском тоннельном комплексе приступили к облицовке стен. Об этом рассказали власти столицы.