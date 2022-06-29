Страны – члены НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию в свой состав

Страны – члены НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию в состав Альянса. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Также было достигнуто соглашение с президентами Турции, Финляндии и премьером Швеции. При этом Альянс планирует сохранить каналы связи с Россией, но перестала считать Москву своим партнером. Об этом говорилось в новой стратегической концепции НАТО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.