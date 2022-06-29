Захарова назвала фейками заявления Киева об ударе ВС РФ по ТЦ в Кременчуге

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фейками утверждения Киева о том, что Вооруженные силы России нанесли удар по торговому центру в украинском Кременчуге. Захарова назвала эти сообщения вопиющей провокацией.

Ранее сообщения об ударе по торговому центру в Кременчуге опровергли в Минобороны. Как заявили в ведомстве, целью российских воздушно-космических сил были ангары с оружием. Высокоточным ударом они были уничтожены. При этом боеприпасы сдетонировали, вызвав пожар в расположенном рядом торговом центре.

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