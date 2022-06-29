Запрет на импорт золота из РФ может создать рост цен на драгоценный металл – аналитики

Страны G7 решили ввести запрет на импорт золота из России. Как считают некоторые аналитики, это может спровоцировать рост глобальных цен на драгоценный металл.

Как вероятные санкции могут повлиять на инвестиции россиян? Стоит ли сейчас вкладываться в золотые слитки и монеты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.