В Минобороны показали работу мотострелкового подразделения западно-военного округа. На кадрах российские бойцы ведут огонь по позициям ВСУ. Мотострелковая рота заняла очередной рубеж после наступления.

ВС РФ используют танки, боевые машины пехоты, расчеты артиллерийских орудий, минометы и стрелковое оружие. Военные занимают оборудованные позиции и используют рельеф местности для ведения огня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

