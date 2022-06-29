Минобороны РФ показало применение комплекса РЭБ "Красуха-С4"

Минобороны России показало применение новейшего комплекса РЭБ "Красуха-С4" на Украине. Он сканирует воздушное пространство, обнаруживает воздушные объекты и подавляет РЛС украинских разведывательных беспилотников.

Комплекс может обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущихся на предельно малой высоте. Воздействуя на бортовую аппаратуру, комплекс ослепляет объект и вынуждает набирать высоту, становясь доступным для средств противовоздушной обороны российской группировки войск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

