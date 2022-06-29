Консульские службы РФ в Болгарии приостановят работу

Консульский отдел посольства России в Болгарии в Софии и генконсульство в Варне приостановят работу. Генконсульство в Русе закроется. Об этом сообщило посольство России в Болгарии.

Принятые меры объяснили решением властей Болгарии выслать из страны 70 российских дипломатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

