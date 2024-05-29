Новости мира: США не подтвердили участие президента Байдена в конференции по Украине

Белый дом США не подтвердил участие президента Джо Байдена в конференции по Украине, который запланирован в Швейцарии на 15–16 июня. Приглашения на конференцию получили 160 стран, но больше половины из них уже отказались или решили прислать наблюдателей невысокого ранга.

В Ереване у здания МВД Армении собрались сотни людей, которые хотят разъяснений в связи с насилием по отношению к участникам акций протеста. Митинги с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна начались после того, как Ереван согласился на передачу Баку четырех сел Тавушской области. Протесты возглавил местный архиепископ Баграт Галстанян.

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