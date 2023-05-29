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29 мая, 23:30

Политика

Владимир Путин поздравил по телефону Реджепа Эрдогана с переизбранием на третий срок

Владимир Путин поздравил по телефону Реджепа Эрдогана с переизбранием на третий срок

Владимир Путин поздравил по телефону Реджепа Эрдогана с победой в президентских выборах

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Владимир Путин поздравил по телефону Реджепа Эрдогана с переизбранием на президентский пост, сообщили в Кремле.

Российский президент отметил большой вклад турецкого лидера в развитие отношений двух стран, которые выстраиваются во взаимовыгодном ключе. Кроме этого Владимир Путин подчеркнул, что поддержка, которую турецкий народ выразил Эрдогану, открывает дополнительные перспективы для расширения сотрудничества на различных направлениях.

Во втором туре Реджеп Эрдоган набрал более 52% голосов. В своей победной речи политик обещал бороться с инфляцией и создать в стране газовый хаб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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