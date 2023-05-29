Владимир Путин поздравил по телефону Реджепа Эрдогана с победой в президентских выборах

Владимир Путин поздравил по телефону Реджепа Эрдогана с переизбранием на президентский пост, сообщили в Кремле.

Российский президент отметил большой вклад турецкого лидера в развитие отношений двух стран, которые выстраиваются во взаимовыгодном ключе. Кроме этого Владимир Путин подчеркнул, что поддержка, которую турецкий народ выразил Эрдогану, открывает дополнительные перспективы для расширения сотрудничества на различных направлениях.

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