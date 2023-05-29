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29 мая, 21:15

Политика

Польша закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номера с 1 июня

Польша закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номера с 1 июня

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Польша с первого июня закрывает границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами, сообщили в МВД республики. Грузовое движение через польско-белорусскую границу будет приостановлено до особого распоряжения. Это касается всех фур, тягачей и прицепов.

Кроме того, Варшава объявила о введений персональных санкции против 365 граждан Белоруссии. Больше половины из них – белорусские парламентарии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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