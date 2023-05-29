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29 мая, 19:30

Политика

Минобороны РФ показало кадры работы артподразделений и расчетов беспилотников "Орлан-30"

Минобороны РФ показало кадры работы артподразделений и расчетов беспилотников "Орлан-30"

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Минобороны РФ показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений и расчетов беспилотников "Орлан-30". Российские артиллеристы уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника, а также поразили украинские пункты временного размещения вооружения и военной техники.

Разведку и наведение на цели осуществляли расчеты беспилотников. Бойцы получили данные, заняли выгодные огневые рубежи, прицелились и выстрелили высокоточными снарядами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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