Минобороны РФ показало кадры работы артподразделений и расчетов беспилотников "Орлан-30"

Минобороны РФ показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений и расчетов беспилотников "Орлан-30". Российские артиллеристы уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника, а также поразили украинские пункты временного размещения вооружения и военной техники.

Разведку и наведение на цели осуществляли расчеты беспилотников. Бойцы получили данные, заняли выгодные огневые рубежи, прицелились и выстрелили высокоточными снарядами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.