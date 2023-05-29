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16:45

Политика

Эксперт оценил итоги выборов президента Турции

Эксперт оценил итоги выборов президента Турции

Турецкий ЦИК объявил победу Эрдогана на выборах

ЦИК Турции признал второй тур выборов состоявшимся и объявил победу Эрдогана

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Президент Турции переизбран на третий срок

Действующий президент Турции переизбран на третий срок. ЦИК республики признал второй тур выборов состоявшимся и объявил победу Реджепа Тайипа Эрдогана. Он набрал более 52% голосов и обошел своего соперника-оппозиционера Кемаля Кылычдароглу.

Эксперт оценил итоги выборов президента Турции. Он объяснил, будут ли пересматриваться российско-турецкие отношения и изменится ли внешняя политика турецких властей после выборов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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