Действующий президент Турции переизбран на третий срок. ЦИК республики признал второй тур выборов состоявшимся и объявил победу Реджепа Тайипа Эрдогана. Он набрал более 52% голосов и обошел своего соперника-оппозиционера Кемаля Кылычдароглу.

Эксперт оценил итоги выборов президента Турции. Он объяснил, будут ли пересматриваться российско-турецкие отношения и изменится ли внешняя политика турецких властей после выборов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.