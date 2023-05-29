Российские военные перехватили три ракеты Storm Shadow в зоне СВО 29 мая

Российские военные за сутки перехватили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow и 13 снарядов HIMARS. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также стало известно, что тульские десантники ведут активную оборону на северном фланге Артемовска. Беспилотник обнаружил танк ВСУ, который приближался к позициям ВС РФ по полевой дороге. Навстречу выдвинулась бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-4М.

Российские экипажи прибыли в заданный район и с закрытой огневой позиции при помощи беспилотника точным попаданием уничтожили танк противника. Кроме того, десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов с минновзрывными заграждениями.

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