Минобороны РФ опубликовало кадры работы тульских десантников на северном фланге Артемовска

Тульские десантники ведут активную оборону на северном фланге Артемовска. Видео опубликовало Минобороны РФ.

Беспилотник обнаружил танк ВСУ, который приближался к позициям ВС РФ по полевой дороге. Навстречу выдвинулась бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-4М. Экипажи прибыли в заданный район и с закрытой огневой позиции при помощи беспилотника точным попаданием уничтожили танк противника. Кроме того, десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов с минновзрывными заграждениями.

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