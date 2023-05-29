Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Политика

Минобороны РФ опубликовало кадры работы тульских десантников на северном фланге Артемовска

Минобороны РФ опубликовало кадры работы тульских десантников на северном фланге Артемовска

Президент Турции переизбран на третий срок

Эксперт рассказал, что переизбрание Эрдогана означает для взаимоотношений Турции и РФ

Новости часа: летний сезон проекта "Спортивные выходные" начнется 3 июня

Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Новости часа: работы по ремонту набережных начались в Москве

Украина получит новый пакет помощи на сумму около 300 млн долларов – СМИ

Сербы собрались перед зданиями органов власти в Косове – СМИ

Президент Турции Эрдоган переизбран на третий срок

Байден объявил о достижении бюджетного соглашения со спикером Конгресса США

Тульские десантники ведут активную оборону на северном фланге Артемовска. Видео опубликовало Минобороны РФ.

Беспилотник обнаружил танк ВСУ, который приближался к позициям ВС РФ по полевой дороге. Навстречу выдвинулась бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-4М. Экипажи прибыли в заданный район и с закрытой огневой позиции при помощи беспилотника точным попаданием уничтожили танк противника. Кроме того, десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов с минновзрывными заграждениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика