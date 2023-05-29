13:30Политика
Минобороны РФ опубликовало кадры работы тульских десантников на северном фланге Артемовска
Тульские десантники ведут активную оборону на северном фланге Артемовска. Видео опубликовало Минобороны РФ.
Беспилотник обнаружил танк ВСУ, который приближался к позициям ВС РФ по полевой дороге. Навстречу выдвинулась бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-4М. Экипажи прибыли в заданный район и с закрытой огневой позиции при помощи беспилотника точным попаданием уничтожили танк противника. Кроме того, десантники оборудовали разветвленную сеть опорных пунктов с минновзрывными заграждениями.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.