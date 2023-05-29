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Политика

Президент Турции переизбран на третий срок

Президент Турции переизбран на третий срок

Эксперт рассказал, что переизбрание Эрдогана означает для взаимоотношений Турции и РФ

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Президент Турции Эрдоган переизбран на третий срок

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на третий срок. ЦИК республики признал второй тур выборов состоявшимся и объявил победу Эрдогана. Действующий президент набрал более 52% голосов и обошел своего соперника-оппозиционера Кемаля Кылычдароглу более чем на 4%.

Эрдогана с победой поздравили лидеры многих стран, в том числе Владимир Путин. Он отметил вклад турецкого лидера в развитие сотрудничества между Россией и Турцией, а также выразил готовность продолжать конструктивный диалог по различным вопросам на региональной и международной аренах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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